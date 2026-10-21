Zu hohe Werte Trinkwasser an Schule an der Mosel belastet Christoph Strouvelle 21.10.2026, 15:00 Uhr

i Das Gymnasium in Bernkastel-Kues. Dort werden die Wasserleitungen erneuert. Christoph Strouvelle

Derzeit ist Vorsicht im Gymnasium Bernkastel-Kues geboten: Im Trinkwasser sind zu hohe Belastungen durch Blei, Cadmium und Eisen festgestellt worden. Das hat Auswirkungen – und eine Konsequenz.

Sauberes Trinkwasser ist ein wertvolles Gut. Das merken Menschen vor allem dann, wenn sie es auf einmal nicht mehr haben. Diese Erfahrung müssen die 717 Schüler des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues und ihre Lehrer derzeit machen.Denn sowohl Schülern als auch Lehrern ist es untersagt, das Trinkwasser, das in der Schule aus den Leitungen kommt, zu trinken oder es zur Zubereitung von Speisen zu gebrauchen.







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