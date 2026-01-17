Sieben Männer verurteilt Trier und Wittlich: Männer in Autos gezerrt und verhört 17.01.2026, 15:00 Uhr

i Hintergund der Taten, die am Landgericht Trier verhandelt wurden, soll der Raub eines Kilogramms Marihuana gewesen sein. Volker Hartmann. picture alliance / dpa

Sieben Männer wollten ein Verbrechen auf eigene Faust rächen und wurden so selbst zu Verbrechern. Ein Prozess am Landgericht Trier endete mit sieben Schuldsprüchen.

Wittlich/Trier. Fünfeinhalb Jahre liegt das Geschehen, für welches das Landgericht Trier am Montag, 12. Januar, sieben junge Männer verurteilt hat, nun schon zurück. Nachdem bereits 2020 zwei Haupttäter zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, wurde nun den Mittätern, die an den Verbrechen beteiligt waren, auch der Prozess gemacht.







