Kappensitzung an der Mosel
Treiser Spokus geht auf bunt-närrische Weltreise 

Beim Karnevalsverein Spokus Treis kommt für gewöhnlich jeder Jeck auf seine Kosten. Die jüngste Kappensitzung bildet keine Ausnahme von dieser goldenen närrischen Regel.

Mit einer furiosen Show startete der Karnevalsverein Spokus Treis pünktlich um 19.11 Uhr in seine diesjährige Kappensitzung. Fahnenschwenkende Tänzerinnen, im Schlepptau den Elferrat, die Tanzgarden und die Spokusjungs, zogen unter den Klängen der Eurovisionsmelodie in die festlich geschmückte Narhalla ein und machten neugierig auf das Motto dieser Session: „Spokus international“.

