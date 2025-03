Als er ein kleiner Junge war, war der Treis-Bruttiger Tunnel für ihn vor allem eines: ein großer Abenteuerspielplatz. Die gesprengten Trümmer auf Treiser Seite waren für Guido Pringnitz in den 1970er-Jahren wie auch für viele Gleichaltrige ein faszinierender Ort zum Austoben. Der wechselvollen Geschichte jenes Bauwerks, das nie zu seinem ursprünglichen Zweck genutzt wurde, konnte sich der junge Pringnitz damals nicht bewusst sein.

Das lag nicht nur am zarten Alter des gebürtigen Treisers, sondern auch daran, dass die Erinnerungen an den Tunnel genauso im Verborgenen lagen wie der Tunnel selbst. „Im jungen Erwachsenenalter entwickelte sich meine kindliche Neugier allmählich zu einem Forschergeist. Ich fand es befremdlich, dass in der heimischen Bevölkerung so wenig über den Tunnel bekannt ist, und war entschlossen, daran etwas zu ändern“, sagte Pringnitz am Rande einer Informations- und Gedenkausstellung, die am Wochenende in der Treiser Knabenschule stattfand.

i Die Resonanz vonseiten der Öffentlichkeit war riesig. Während der Vorträge am Samstag war die Treiser Knabenschule bis auf den letzten Platz gefüllt. Johannes Kirsch

Gemeinsam mit weiteren Treis-Kardenern ist er Teil eines Arbeitskreises, der sich die Aufarbeitung der Lokalhistorie zur Aufgabe gemacht hat. „Wenn Geschehnisse von früher nur durch die Erzählungen von Zeitzeugen und durch Mundpropaganda überliefert werden, mag das zwar zur Entstehung schöner Geschichten mit viel Lokalkolorit führen, aber es begünstigt eben auch Ungenauigkeiten und zum Teil Unwahrheiten“, kritisierte der akribische Hobbyforscher, „deshalb sind wir bestrebt, Heimatgeschichte hieb- und stichfest zu machen“.

Bei der Aufarbeitung der Geschichte des Treis-Bruttiger Tunnels war dazu eine umfassende Quellenarbeit nötig. Zum einen gibt es etwa von Planungs- und Bauzeit längst keine Zeitzeugen mehr, zum anderen war die Nutzung in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ein Staatsgeheimnis – und die Aufarbeitung dieser Epoche somit eine große Herausforderung.

„Die Öffentlichkeit hat das Recht, zu erfahren, was hier quasi vor der Haustür vonstattenging.“

Guido Pringnitz

Erbaut wurde der Tunnel als Teil einer nie fertiggestellten Eisenbahnstrecke am rechten Moselufer zwischen Bullay und Koblenz. Hintergrund war insbesondere, dass durch den Kaiser-Wilhelm-Tunnel zwischen Cochem und Eller die Ortschaften im Cochemer Krampen von der bis heute existierenden Bahntrasse abgeschnitten waren.

Anlass für den Baubeginn waren dann aber vor allem militärische Überlegungen. Nach fast sieben Jahren Bauzeit wurde der seinerzeit siebtlängste Eisenbahntunnel Deutschlands 1923 fertiggestellt. Zugverkehr gab es aber nie. Im Jahr 1937 pachtete der spanische Unternehmer Wilhelm Alcover den Tunnelbau und nutzte ihn zur gewerbsmäßigen Champignonzucht. Als die Nationalsozialisten im Frühjahr 1944 begannen, die Rüstungsindustrie in bombensichere Tunnel- und Bunkerbauten zu verlegen, wurden im Treis-Bruttiger Tunnel unter höchster Geheimhaltung Zündkerzen für die Jagdflugzeugindustrie hergestellt. Unter grausamen Bedingungen schufteten hier Häftlinge des eigens für die Rüstungsfabrik errichteten KZ-Außenlagers Kochem-Bruttig-Treis – nicht selten bis zum Tode.

i Die Knabenschule mitsamt der Ausstellung über den Treis-Bruttiger Tunnel wurde für die neunte Klasse der Konrad-Adenauer-Schule Treis-Karden zum außerschulischen Lernort. Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse an der Regionalgeschichte - sehr zur Freude des Mitorganisators Guido Pringnitz. Johannes Kirsch

Pringnitz will mit seiner ehrenamtlichen Arbeit Licht ins Dunkel des Tunnels bringen: „Die Öffentlichkeit hat das Recht, zu erfahren, was hier quasi vor der Haustür vonstattenging.“ Im Rahmen der Erinnerungsausstellung am Wochenende fanden auch einige Fachvorträge zu den verschiedenen Aspekten der Tunnelgeschichte statt. Für eine besondere Emotionalität sorgte der Beitrag von Sandra Polom, deren Großvater Insasse im Lager Kochem-Bruttig-Treis gewesen war.

Bereits am Freitag waren zudem Schulklassen der Konrad-Adenauer-Schule aus Treis-Karden zu Gast. „Das war mein großer Wunsch und ein ganz persönliches Anliegen, auch und gerade junge Menschen für ein so wichtiges Thema zu sensibilisieren“, urteilte Pringnitz, für den der Treis-Bruttiger Tunnel auch heute noch ein großes Abenteuer zu sein scheint – nur in etwas anderer Form als früher.