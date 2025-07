Weinliebhaber und Traktor-Fans auf einem Fest? Diese kultige Kombination in Senheim erwartet am Wochenende wieder Tausende Besucher. Welche Highlights wohl dieses Jahr zwischen Wein und Oldtimerschleppern auf die Besucher warten?

. Anfang der 90er-Jahre ahnte wohl noch niemand, dass ein einzelner uneingeladener Trecker auf dem Senheimer Weinfest der Ursprung einer beliebten Tradition sein würde, die nun zum 31. Mal stattfindet. Vom Freitag, 4. Juli bis Montag, 7. Juli kommen Weinliebhaber und Traktorfans in dem kleinen Moselort wieder voll auf ihre Kosten.

Seitdem Josef Adams vor mehr als 30 Jahren auf seinem 11er Deutz an einem Weinfestsonntag unbeabsichtigt zum Hingucker wurde, sind die Trecker fester Bestandteil des Volksfestes – in Form des Oldtimerschleppertreffens. Was zu Beginn eher Nebensache war, erfreute sich mit den Jahren wachsender Beliebtheit und wurde fester Bestandteil des Weinfestes.

i Der Schlepperumzug durch Senheim gehört zu den Highlights des Oldtimeschlepperttreffens, das im Rahmen des Weinfestes stattfindet. Peter Meuer

So auch in diesem Jahr: Während die Feierlichkeiten am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung der Weinstände und einer Party im Festzelt startet, steht am Samstag um 11 Uhr als Erstes eine Orientierungsfahrt der Traktoren durch die Weinlagen auf dem Programm. Anschließend werden die amtierende Weinkönigin und der Weingott Bacchus mit Gefolge abgeholt, und nach einem Platzkonzert des Musikvereins Üdersdorf am Weinbrunnen wartet am Abend eine zweite Party im Festzelt auf die Besucher.

Am Sonntag findet dann das Oldtimerschleppertreffen statt. Aus ganz Europa kommen Hunderte Trecker angetuckert, die bereits während der gesamten Weinfesttage auf der Ausstellungsfläche begutachtet werden können. Um 14 Uhr gipfelt das Traktor-Treffen in dem großen Schlepperumzug durch die geschmückten Senheimer Straßen. Vorher sorgen die Bremmer Stadtmusikanten zwischen 11 und 13 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert für Unterhaltung auf dem Festplatz.

Der Hauptgewinn: Ein Deutz-Traktor F2l 612

Ein weiteres Highlight steht um 16:30 Uhr an: Die Gewinner der Verlosung werden bekannt gegeben. Traditionellerweise ist der Hauptgewinn ein Traktor, in diesem Jahr ein Deutz F2L 612, Baujahr 1952. Den Abschluss des Weinfestes bildet am Montag der traditionelle Heimatabend. Ab 19.30 führen Tanz- und Musikgruppen aus Mesenich und Senheim ihre Shows vor.

i Der diesjährige Hauptpreis der Verlosung: Ein Deutz F2L 612, Baujahr 1952. Friedhelm Buschbaum. FriedhelmBuschbaum

Informationen für Aussteller

Das Ausstellungsgelände wird von Donnerstag, 3. Juli, bis Dienstag, 8. Juli, freigegeben. Am Donnerstag, Freitag und Samstag wird eine Anmeldestation auf dem Ausstellungsgelände eingerichtet, und jeweils zwischen 9 und 20 Uhr besetzt sein. Dort erhalten die Traktor-Führer den Steckbrief für ihr Fahrzeug. Bei Anmeldung ist donnerstags eine Gebühr von 20 Euro fällig. Am Freitag sind es 15 Euro und am Samstag 10 Euro.