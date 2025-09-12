Wieder ein Geschäft weniger. Nachdem im vorigen Jahr die Bäckerei Fuhrmann in Cochem dichtgemacht hat, trifft es nun die Hunsrücker. Patrick Theisen, der in Mittelstrimmig eine Bäckerei führt, wird am 30. September zum letzten Mal den Ofen anheizen.

Wenn am 30. September, das letzte Mal Brot aus dem Backofen in der Bäckerei Theisen kommt, endet in Mittelstrimmig eine Ära. Vor mehr als 50 Jahren hat Fred Theisen die Bäckerei mit Café in der Pöhlstraße in Mittelstrimmig eröffnet. Für das Dorf, obwohl es damals noch Lebensmittelladen, Schuster und Metzgerei gab, eine echte Bereicherung. Die Dorfbewohner mussten nicht mehr für Backwaren ins benachbarte Blankenrath fahren, sondern konnten direkt vor Ort einkaufen. Seit dem Jahr 2000 führt Fred Theisens Sohn Patrick das Geschäft. Doch nun schließt der Handwerksbetrieb bald seine Pforten. Für immer.

i Der Ofen in der Backstube wird bald nicht mehr angeheizt. Ulrike Platten-Wirtz

Steigende Anforderungen, Auflagen, administrative Aufgaben sowie anstehende Investitionen sind wirtschaftlich für den kleinen Betrieb nicht darstellbar, erklärt der Bäckermeister. Dabei ist Backen eigentlich Patrick Theisens Leidenschaft, die noch vor seinem liebsten Hobby, dem Sport, kommt. In seiner Freizeit ist der 54-Jährige als Ausgleich zum Job nicht nur gern mit dem Fahrrad unterwegs, sondern im Winter, wenn es seine Zeit zulässt, auch als Skilehrer in den Bergen aktiv. „Schon als Kind bin ich mit meinem Vater in die Berge zum Skilaufen gefahren. Gelernt habe ich es aber hier im Dorf auf der Kuhweide“, schmunzelt er. Später hat er sich dann zum Skilehrer ausbilden lassen, um anderen Unterricht zu geben. Doch vorher war der Bäcker noch in der ganzen Welt unterwegs.

Als Bäcker einmal um die Welt gereist

Nach seiner Ausbildung in einer Bäckerei in Koblenz-Arzheim ging es für den Gesellen zuerst zur Bundeswehr, bevor er dann in Stuttgart, in Klosters (Schweiz) und Mannheim als angestellter Bäcker arbeitete. Nach bestandener Meisterprüfung war er dann in verschiedenen Ferienklubs in der Schweiz, in Österreich und Griechenland als Bäcker tätig. „Drei Monate lang habe ich auf der Fahrt von Genua nach Australien auch auf einem Kreuzfahrtschiff als Bäcker angeheuert“, sagt er. Und zwischendurch hat er mit dem Rucksack ein Jahr lang die ganze Welt umrundet, von Amerika über Hawaii, die Fidschi-Inseln und Südostasien wieder zurück in die Heimat.

i Die Backwaren von Patrick Theisen sind beliebt. Laut Kundenbewertung im Internet "ein echtes Aushängeschild für traditionelles Bäckerhandwerk" . Ulrike Platten-Wirtz

Sein Beruf hat Theisen immer viel Spaß gemacht. Ob es das Herstellen von süßem Backwerk wie Teilchen und Kuchen war oder das Backen von Brot und Brötchen. Am liebsten knetet er aber den Teig für die „Jägerkruste“, ein Mischbrot mit hohem Körneranteil. „Das esse ich selbst sehr gern, vielleicht backe ich es deshalb auch am liebsten“, schmunzelt er.

In den ersten Jahren als selbstständiger Bäckermeister hat Fred Theisen seinen Sohn in der Backstube noch häufig unterstützt. Inzwischen hat sich der 84-jährige Vater allerdings aus dem Geschäft zurückgezogen. Ein Bäckergeselle unterstützt seitdem den Meister in der Backstube, um die Arbeiten wenigstens auf zwei Schultern zu verteilen.

„Samstags beginnt mein Arbeitstag schon um Mitternacht, da gehe ich freitags schon um 18 Uhr schlafen.“

Patrick Theisen

Das frühe Aufstehen, das der Beruf nun mal mit sich bringt, fällt Patrick Theisen auch nach all den vielen Berufsjahren immer noch nicht leicht. Um vier Uhr morgens klingelt sein Wecker an Wochentagen. „Samstags beginnt mein Arbeitstag schon um Mitternacht, da gehe ich freitags schon um 18 Uhr schlafen“, merkt er an. Ein Leben, auf das man sich einstellen muss. Wenn andere am Freitagabend ausgehen, geht der Bäcker zu Bett. Doch mit diesen Widrigkeiten des Lebens hätte sich Theisen auch weiterhin abgefunden, wenn die äußeren Rahmenbedingungen für den Betrieb besser wären. „Selbstständige haben es in einem Kleinstbetrieb wie meinem nicht leicht“, sagt er. Dass nach Covid und Ukrainekrieg die Preise für Mehl, Schokolade und Nüsse anstiegen, stellte eine zusätzliche Belastung dar, die Theisen allerdings verschmerzt hätte.

Neue berufliche Perspektive

Um in Rente zu gehen, ist Theisen mit 54 Jahren noch zu jung. „Beruflich hat sich für mich aber eine andere Perspektive aufgezeigt“, sagt er. Eine Chance, die er nun nutzen möchte.

Die Ladentür bleibt also ab sofort geschlossen. Im großen Stil wird Patrick Theisen vorerst wohl nicht mehr backen. Doch, dass er hin und wieder mal den Ofen anschmeißt, um für sich privat das eine oder andere Brot zu backen, hält er doch für möglich.