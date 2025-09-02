Um besser für die Zukunft gerüstet zu sein, gehen die Hunsrückgemeinden der VG Zell neue Wege. Die Fusion mit der Region Nahe soll das beste beider Regionen vereinen.

Der Hunsrück will sich touristisch neu aufstellen und mit der Nahe-Region enger zusammenarbeiten. Dazu soll aus den bisher selbstständigen Tourismusorganisationen zum Tourismusverband Hunsrück-Nahe e. V. verschmelzen. Als erste Verbandsgemeinde hat Zell dieser Neuorganisation zugestimmt.

„Wir wollen uns touristisch zukunftsfähig aufstellen.“

Jörn Winkhaus

„Wir wollen uns touristisch zukunftsfähig aufstellen“, betonte Jörn Winkhaus, der Geschäftsführer der Hunsrück-Touristik GmbH, im Verbandsgemeinderat in Zell. Hunsrück und Nahe würden schon länger gut zusammenarbeiten, es gebe viele Schnittmengen bei der Arbeit. Daher sei diese Fusion naheliegend, erläuterte er. „Beide Tourismusorganisationen Hunsrück und Nahe wären alleine nicht wettbewerbsfähig, nur so können beide über Synergieeffekte die Arbeit bündeln“, so Winkhaus. Und er macht deutlich: „Diese Neuorganisation vereint das Beste von Hunsrück und Nahe.“

Vorgesehen ist, dass zum 1. Januar die Hunsrück- und die Naheland-Touristik zusammengehen und künftig die touristischen Aktivitäten bündeln. Die neue GmbH wird von sechs Kreisen, darunter auch Cochem-Zell mit den im Hunsrück gelegenen Ortsgemeinden, finanziell auf der Basis der Einwohnerzahlen getragen. Die Verbandsgemeinden sind künftig keine Gesellschafter mehr, sie werden über einen neu zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe eingebunden. Als Mitglieder dieses Vereins beteiligen sie sich mit einem Jahresbeitrag von 6000 Euro, im Falle von Zell, da die Verbandsgemeinde auch in der Moseltouristik Mitglied ist, sind es 3000 Euro pro Jahr. Daneben beteiligen sich die Verbandsgemeinden an zwei der derzeit vier Produkteinheiten, die VG Zell wird hier bei der Bike-Region und der Genuss-Region dabei sein.

Hunsrück-Touristik wird zu Hunsrück-Nahe-Touristik

Für die Verbandsgemeinde Zell ergibt sich daraus ab dem 1. Januar ein Beitrag von 8500 Euro jährlich. Ab 2029, wenn die Förderung für die neue Genuss-Region ausläuft, wird sich dieser Beitrag auf 11.000 Euro pro Jahr erhöhen. Die strukturelle Neuregelung bedeutet für die VG Zell ab 2026 einen Minderaufwand gegenüber 2025 von etwas mehr als 6200 Euro, ab 2029 reduziert sich dieser Minderaufwand auf 3700 Euro.

„Das alles war kein einfacher Prozess und am Ende stand ein kompliziertes Konstrukt, aber die Kommunen waren immer eingebunden und konnten sich einbringen“, betonte VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann. Dabei sei es wichtig gewesen, dass die Interessen der VG Zell hier berücksichtigt würden, unterstrich er.

Einstimmig votierte der VG-Rat für diese Verschmelzung der beiden Tourismus-Organisationen zur neuen Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH. Gleichzeitig beschloss der Rat den Austritt als Gesellschafter aus der Hunsrück-Touristik GmbH und die Übertragung der Stammeinlage an den Kreis sowie den Eintritt als Mitglied in den neuen Tourismusverband Hunsrück-Nahe sowie die Beteiligung an den beiden Produkteinheiten Bike-Region und Genuss-Region.