Leichenfund bei Bullay
Toter Mann in der Mosel: Was ist passiert?
In unmittelbarer Nähe zum Campingplatz in Bullay ist die leblose Person in der Mosel am Montagmorgen entdeckt worden.
In unmittelbarer Nähe zum Campingplatz in Bullay ist die leblose Person in der Mosel am Montagmorgen entdeckt worden.
Birgit Pielen

Noch gibt es mehr Fragen als Antworten: Wer ist der Mann, der leblos aus der Mosel bei Bullay geborgen wurde? Warum kam er ums Leben?

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Noch immer ist die Identität des Mannes unklar, der am Montagmorgen tot aus der Mosel bei Bullay geborgen wurde. Das Polizeipräsidium Trier leitet inzwischen die entsprechenden Ermittlungen zu dem Fall.Auf Anfrage unserer Redaktion teilt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier mit: „Es gibt noch keinen neuen Sachstand zu dem aktuellen Fall.
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