Voll normaaal! Tom Gerhardt zu Besuch an der Mosel Ursula Bartz 01.07.2026, 14:30 Uhr

i Zeit für einen Schnappschuss! Ein Foto mit Tom Gerhardt gibt’s für Hotelbesitzerin Katja Krebs schließlich nicht alle Tage. Moselhotel Sonnenuhr/Stefan Krebs

„Sicher, sicher“ hat’s ihm hier gefallen! Eine Hotelbesitzerin aus Bernkastel-Kues staunte nicht schlecht, als ihr spontan ein berühmter Komiker ins Haus flatterte, der reichlich gute Laune mitbrachte.

„Ich habe ihn sofort erkannt!“, erzählt Katja Krebs. „Aber ich dachte mir: Sag lieber nichts, bekannte Leute möchten im Urlaub ja auch ihre Ruhe haben.“ Am Ende traute sich die Chefin des Moselhotels Sonnenuhr in Bernkastel-Kues aber doch, ihren prominenten Gast um ein Foto zu bitten – und das Ergebnis sehen Sie hier.







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