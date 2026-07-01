Voll normaaal!
Tom Gerhardt zu Besuch an der Mosel
Zeit für einen Schnappschuss! Ein Foto mit Tom Gerhardt gibt’s für Hotelbesitzerin Katja Krebs schließlich nicht alle Tage.
Zeit für einen Schnappschuss! Ein Foto mit Tom Gerhardt gibt’s für Hotelbesitzerin Katja Krebs schließlich nicht alle Tage.
Moselhotel Sonnenuhr/Stefan Krebs

„Sicher, sicher“ hat’s ihm hier gefallen! Eine Hotelbesitzerin aus Bernkastel-Kues staunte nicht schlecht, als ihr spontan ein berühmter Komiker ins Haus flatterte, der reichlich gute Laune mitbrachte.

Lesezeit 2 Minuten
„Ich habe ihn sofort erkannt!“, erzählt Katja Krebs. „Aber ich dachte mir: Sag lieber nichts, bekannte Leute möchten im Urlaub ja auch ihre Ruhe haben.“ Am Ende traute sich die Chefin des Moselhotels Sonnenuhr in Bernkastel-Kues aber doch, ihren prominenten Gast um ein Foto zu bitten – und das Ergebnis sehen Sie hier.

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