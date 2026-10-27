Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell starb beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Fließem. Ein Zwischenbericht rekonstruiert den Flug und warnt vor tödlichen Entscheidungsfehlern.
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Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat einen Zwischenbericht zum Absturz des Ultraleichtflugzeuges am 14. September 2025 bei Fließen (Kreis Bitburg-Prüm) herausgegeben. Darin wird der Ablauf des tragischen Tages rekonstruiert, der für ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell tödlich endete.