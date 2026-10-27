Nach Absturz in Eifel
Tödlicher Fehler: Weiterflug bei schlechtem Wetter
Polizisten untersuchen ein Ultraleichtflugzeug auf einem Ackerfeld bei Fließem. Zwei Menschen sind bei dem Absturz im September
Polizisten untersuchen ein Ultraleichtflugzeug auf einem Ackerfeld bei Fließem. Zwei Menschen sind bei dem Absturz im September 2025 gestorben.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell starb beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Fließem. Ein Zwischenbericht rekonstruiert den Flug und warnt vor tödlichen Entscheidungsfehlern. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat einen Zwischenbericht zum Absturz des Ultraleichtflugzeuges am 14. September 2025 bei Fließen (Kreis Bitburg-Prüm) herausgegeben. Darin wird der Ablauf des tragischen Tages rekonstruiert, der für ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell tödlich endete.
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