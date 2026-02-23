Festnahme an der Mosel Todesdrohung: Verdächtiger schon länger im Fokus 23.02.2026, 18:00 Uhr

i Festgenommen wurde der Verdächtige in Enkirch. (Symbolfoto) Philipp von Ditfurth/dpa

Die Polizei hat am Wochenende einen Mann an der Mosel festgenommen, der gedroht haben soll, bei einer Familienfeier in der Eifel Menschen zu töten. Das war nicht sein erstes Vergehen.

Enkirch/Trier. Eine 34-jährige Frau aus der Eifel hatte am Samstag, 21. Februar, der Polizei gemeldet, dass ihr Ex-Lebensgefährte angekündigt habe, mit einer Pistole auf einer geplanten Geburtstagsfeier einer Verwandten am Samstagabend zu erscheinen und dort Menschen zu töten.







