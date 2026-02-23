Festnahme an der Mosel
Todesdrohung: Verdächtiger schon länger im Fokus
Festgenommen wurde der Verdächtige in Enkirch. (Symbolfoto)
Festgenommen wurde der Verdächtige in Enkirch. (Symbolfoto)
Philipp von Ditfurth/dpa

Die Polizei hat am Wochenende einen Mann an der Mosel festgenommen, der gedroht haben soll, bei einer Familienfeier in der Eifel Menschen zu töten. Das war nicht sein erstes Vergehen.

Lesezeit 1 Minute
Enkirch/Trier. Eine 34-jährige Frau aus der Eifel hatte am Samstag, 21. Februar, der Polizei gemeldet, dass ihr Ex-Lebensgefährte angekündigt habe, mit einer Pistole auf einer geplanten Geburtstagsfeier einer Verwandten am Samstagabend zu erscheinen und dort Menschen zu töten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren