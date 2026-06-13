Personalwechsel in Cochem-Zell
Thomas Heidberg ist Chef vom Bauern- und Winzerverband
Der 45-jährige Thomas Heidberg ist Nachfolger von Egon Thomas als Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes Cochem-Zell. Heid
Der 45-jährige Thomas Heidberg ist Nachfolger von Egon Thomas als Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes Cochem-Zell. Heidberg lebt mit seiner Familie auf dem Maiermunder Hof.
Birgit Pielen

Personalwechsel beim Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell: Thomas Heidberg übernimmt den Vorsitz von Egon Thomas. Bei der Mitgliederversammlung standen zudem aktuelle Herausforderungen für Landwirtschaft und Weinbau im Fokus.

Lesezeit 2 Minuten
Der Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell hat einen neuen Vorsitzenden: Thomas Heidberg vom Maiermunder Hof auf der Briedeler Heck übernimmt das Amt von Egon Thomas aus Mittelstrimmig. Stefanie Vornhecke aus Senheim bleibt stellvertretende Vorsitzende und Weinbauvorsitzende.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

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