Personalwechsel in Cochem-Zell Thomas Heidberg ist Chef vom Bauern- und Winzerverband 13.06.2026, 08:00 Uhr

i Der 45-jährige Thomas Heidberg ist Nachfolger von Egon Thomas als Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes Cochem-Zell. Heidberg lebt mit seiner Familie auf dem Maiermunder Hof. Birgit Pielen

Personalwechsel beim Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell: Thomas Heidberg übernimmt den Vorsitz von Egon Thomas. Bei der Mitgliederversammlung standen zudem aktuelle Herausforderungen für Landwirtschaft und Weinbau im Fokus.

Der Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell hat einen neuen Vorsitzenden: Thomas Heidberg vom Maiermunder Hof auf der Briedeler Heck übernimmt das Amt von Egon Thomas aus Mittelstrimmig. Stefanie Vornhecke aus Senheim bleibt stellvertretende Vorsitzende und Weinbauvorsitzende.







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