Thomas Heidberg ist Chef vom Bauern- und Winzerverband
Personalwechsel beim Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell: Thomas Heidberg übernimmt den Vorsitz von Egon Thomas. Bei der Mitgliederversammlung standen zudem aktuelle Herausforderungen für Landwirtschaft und Weinbau im Fokus.
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Der Bauern- und Winzerverband Cochem-Zell hat einen neuen Vorsitzenden: Thomas Heidberg vom Maiermunder Hof auf der Briedeler Heck übernimmt das Amt von Egon Thomas aus Mittelstrimmig. Stefanie Vornhecke aus Senheim bleibt stellvertretende Vorsitzende und Weinbauvorsitzende.