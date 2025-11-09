Theater Kaisersesch: Was auf und neben der Bühne läuft

Für den Verein Theater-Kultur Kaisersesch gibt es kein vor und nach der Saison. Klar, das Sommernachtstheater ist ein Höhepunkt im Jahreskalender. Doch die nächste ausverkaufte Premiere steht schon in diesem Monat an. Und damit nicht genug.
Während viele Kulturbetriebe am finanziellen Limit arbeiten, hat Theater-Kultur Kaisersesch die Vereinskasse mit erfolgreichen Aufführungen auf der Freilichtbühne und Veranstaltungen auf der Kulturbühne gut gefüllt. Das berichtet Kassenwart Gerhard Walgenbach bei der Jahreshauptversammlung.