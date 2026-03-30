Bluesrock aus Andernach „The Journeymen“ rocken das Café zur Tanke in Kail Thomas Esser 30.03.2026, 14:32 Uhr

i Zum Auftakt in die neue Konzertsaison 2026 gastierte die Bluesrock-Band "The Journeymen" aus Andernach mit weltberühmten Songs in der Kailer Musikschmiede. Thomas Esser

Das Musikjahr in der Musikschmiede in Kail ist noch relativ jung, zum offiziellen Auftakt zeigte „The Journeymen“ aus Andernach, was sie an Eric Clapton so toll finden.

Das Jahr 2026 ist in der Musikschmiede in Kail vollgepackt mit zahlreichen hörenswerten und sehenswerten Musikevents. Zum offiziellen Auftakt gastierte in der Kultur- und Musikschmiede von Jutta und Jürgen Berens die Band „The Journeymen“. Die Bluesrocker aus Andernach sind überwiegend in der Region Koblenz aktiv und haben sich seit mehr als 30 Jahren dem Blues verschrieben.







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