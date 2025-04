Die Liveauftritte versierter Bands bieten in der örtlichen Musikschmiede im Café zur Tanke schon seit geraumer Zeit willkommene Musikvielfalt. Aufgrund dieser Tatsache sind sie mittlerweile auch zu festen Bestandteilen im heimischen Kulturkalender geworden. Nach ihrer erfolgreichen „Schmiedepremiere“ im Frühjahr 2024, gastierte am vergangenen Samstag erneut die Irish-Folk-Band „The Bally Brigade“ in der Sound-Lounge von Jürgen und Jutta Berens. Dabei begeisterten Frontmann und Leadsänger Chris Iry, Mary O`Cline (Saxophon, Flöte), Eddy V. Tory (Akkordeon, Mundharmonika), Chris Sheer (E-Gitarre), Andrew Brucker (Bass) und Berny G. (Schlagzeug) abermals mit authentischem und abwechslungsreichen Folk von der grünen Insel. Gepaart mit eigenen Soundelementen, wurde der Konzertabend einmal mehr zu einem kurzweiligen Musikerlebnis. Die hervorragend aufspielende Formation beherrschte in diesem Zusammenhang neben den fetzigen Folkbeiträgen ebenso die sanften Töne der Genreballaden.