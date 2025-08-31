Während ein Teil des Skywalks am Hochmoselübergang sehr belebt ist, ist die andere Hälfte verlassen. Denn die Besucher wissen nicht, wo sie hinführt. War hier ein Steg überhaupt notwendig?

Zeltingen-Rachtig. Bum, bum, bum. Jeder Schritt lässt das Metall leicht vibrieren. Doch die meisten Menschen sind hier, hoch über der Mosel, ohnehin gemächlich und langsamen Schrittes unterwegs. Viele haben eine längere Fahrt hinter sich, vertreten sich nun die Beine und genießen dabei den Blick auf Zeltingen-Rachtig und Ürzig. Ganze Reisebusgesellschaften verbringen am Panoramasteg ihre Pause und spazieren zum Aussichtspunkt (siehe Info).

i ... nur wenige Zentimeter über der Erde (und dennoch auf einem Steg) TV/Ursula Bartz

Teil des Panoramawegs am Hochmoselübergang: kaum genutzt, keine Schilder

Von dem Weg, der zuvor links abzweigt, scheint derweil niemand Notiz zu nehmen. Kein Mensch ist hier unterwegs. Erwin Knauff aus dem oberbayerischen Rohrnach wundert das nicht. Da er aus Trier stammt, besucht er gerne seine alte Heimat – und so auch den Panoramasteg. Beeindruckend fand er „die sehr aufwendige Metallkonstruktion“. „Negativ beeindruckend“, wie er sagt, sei die Abzweigung der Metallstege ohne eine Beschriftung oder Hinweis auf das Ziel des Weges. „Nach jahrelanger Planungs- und Bauzeit sind solch grundlegende Dinge offensichtlich in den Gehirnwindungen der Planer verschollen“, schreibt er uns. „Schade!“

Und in der Tat. Kein Schild, kein Hinweis, wohin dieser Abschnitt des Stegs führt. Also laufen wir ihn ab. Einige Hundert Meter geht es, um ein paar lang gezogene Kurven herum. Am Ende finden sich Gabionen mit Sitzgelegenheiten, eine Wiese mit zwei stählernen Fußballtoren und, weiter entfernt, ein Kletterbereich für Kinder. Auch hier: kein Mensch zu sehen. Dabei würden sich einige Familien sicher über diese Möglichkeit zum Toben freuen, gerade nach einer langen Autofahrt.

i ... bis man hier ankommt: auf einer Freizeitfläche mit Sitzgelegenheiten. TV/Ursula Bartz

600 Meter Steg verlaufen jenseits des Skywalks nahe am Boden

Mehr noch: Dieser Steg verläuft die ganze Zeit nur wenige Zentimeter über dem Boden. Anders ist es im Bereich des Aussichtspunkts, wo er größere Höhenunterschiede ausgleichen muss und sozusagen auf Stelzen steht. Warum ist hier überhaupt ein Steg gebaut worden anstelle eines naturnahen Weges, der sicherlich deutlich günstiger gewesen wäre?

Wir hören nach beim Landesbetrieb Mobilität. „Der bodennahe Metall-Steg ist Ergebnis und essenzieller Bestandteil des Siegerentwurfs des Gestaltungswettbewerbs“, teilt er mit. Dieser war 2016 gestartet, um die beste Idee auszuloten, wie sowohl die Mosellandschaft als auch die Brücke erlebbar gemacht werden können.

Dabei handele es sich um ein „Angebot an die Region“, erklärt der LBM. „Die Inwertsetzung der Gesamtanlage liegt in der kommunalen Verantwortung“, also beispielsweise auch die Einbindung der Anlage in Traumschleifen und die weitere Beschilderung. „Der LBM unterhält zwar die Steganlagen, er betreibt sie aber touristisch nicht.“

Der bodennahe Stahl-Steg erstrecke sich über 600 Meter und sei rund zwei Meter breit. Gekostet habe er etwa 750.000 Euro.

i Hier finden sich auch Fußballtore und ein Kletter-Areal für Kinder – ebenso wie eine Grillhütte, die gemietet werden kann. Um die Privatsphäre solcher privaten Feiern zu schützen, ist der Weg nicht ausgeschildert, erfahren wir. TV/Ursula Bartz

Zeltingen-Rachtig: Mieter der Grillhütte wünschen Privatsphäre

Warum hier keine Schilder angebracht sind, kann uns Bianca Waters erklären, Ortsbürgermeisterin von Zeltingen-Rachtig. Zu der Freizeitfläche am Ende des Wegs gehöre auch die neue Grillhütte. Sie sei der Ersatz für die Hütte, die wegen des Brückenbaus abgerissen werden musste. Nun werde das Häuschen auch an Privatpersonen vermietet, samt der umliegenden Fläche.

Damit sie dort in Ruhe feiern können, sei es also nicht ganz ungewollt, dass keine Mengen von Spaziergängern sich dort aufhalten. Ein Mieter habe sich schon einmal beschwert, dass ungebetene Gäste sich sogar dort am Büfett bedient hätten.

Natürlich dürften Kinder dort spielen. Doch man wolle die Privatsphäre der Feiernden respektieren und habe deshalb kein Hinweisschild am Weg angebracht. Der führt übrigens – dann über Schotter – am Ende wieder auf den Parkplatz. Warum die Strecke zur Grillhütte mit einem Steg bebaut wurde, kann auch Waters sich nicht so recht erklären.

Was aber bereits umgesetzt werde, sei die Anbindung des Rastplatzes an hiesige Wanderwege. So sei ein Abzweig zum Deutschherrenweg geplant, und es gebe einen kleinen Rundweg, der vom Ortskern zum Skywalk führt, berichtet Waters. Und dort oben, da ließen sich dann die schönsten Sonnenuntergänge beobachten. Ganz in Ruhe. Ohne Grillparty.

Panoramasteg Hochmoselübrücke

Vor einem Jahr, im August 2024, wurde der Panoramasteg mit Blick auf die Hochmoselbrücke eröffnet. Der Skywalk ist 150 Meter lang und erhebt sich bis zu sieben Meter über dem Geländeniveau.

Auf dem Parkplatz der Rastanlage, die auch über Toiletten verfügt, ist Raum für 48 Autos und zehn Busse. Die Bauzeit des Parnoramastegs betrug zwei Jahre. 170 Tonnen Stahl sollen hier verarbeitet worden sein. Die gesamte Anlage kostete den Bund rund sieben Millionen Euro.