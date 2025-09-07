Der Telenotarzt unterstützt seit dem 1. Juli die Notfallversorgung in Rheinland-Pfalz – auch im Kreis Cochem-Zell. Ohne Anfahrt ist er direkt verfügbar – per Videoschalte.

Die Rettungswagen im Landkreis Cochem-Zell sind seit dem 1. Juli 2025 mit dem Telenotarztsystem ausgestattet. Dieser Schritt soll die Notfallversorgung besonders in ländlichen Regionen verbessern. Rheinland-Pfalz ist deutschlandweit das erste Bundesland, das über ein flächendeckendes Telenotarztsystem verfügt. Doch wie funktioniert das?

Telenotarztzentralen in Trier und Ludwigshafen

Bei einem Telenotarzt handelt es sich um ausgebildeten Notfallmediziner, der über das landesweite System als Unterstützung für Notfallsanitäter verfügbar ist. Er sitzt in einer der zwei Telenotarztzentralen in Rheinland-Pfalz, entweder an der BG Unfallklinik in Ludwigshafen oder in dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Ein Telenotarzt wird per Video und Telefon in den Rettungswagen zugeschaltet und unterstützt aus der Ferne, ohne vor Ort sein zu müssen. Er beurteilt Patienten, kann Anweisungen für die Behandlung geben und die Notfallsanitäter bei der Notfallversorgung anleiten.

Dieses System verbessert die notärztliche Versorgung, da es die Fachkenntnisse des Notarztes sofort verfügbar macht – und den physisch anwesenden Notarzt für schwerere Fälle freihält. Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte dazu: „Ärztinnen und Ärzte können in Echtzeit Diagnosen stellen, Medikamente freigeben und die Rettungskräfte gezielt anleiten – unabhängig davon, wo sich der Notfall ereignet.“

Alle Rettungswagen in Cochem-Zell ausgestattet

Wenn ein Rettungswagen einen Telenotarzt bei einer Integrierten Leitstelle anfordert, wird dieser daraufhin direkt mit den Sanitätern verbunden. Die Rettungswagen verfügen über eine Kamera und eine Freisprechanlage, damit der Telenotarzt den Patienten sehen und seine ärztliche Expertise an die Sanitäter weitergeben kann. Mit einem zusätzlichen Tablet können Vitaldaten des Patienten wie Blutdruck, Herzfrequenz oder Puls an den zuständigen Telenotarzt in Echtzeit übermittelt werden.

Wie das zuständige Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sind alle Rettungswagen spätestens zum 1. Juli im Kreis Cochem-Zell für den Einsatz des Telenotarztes ausgestattet worden. Auch notwendige Schulungen für die Sanitäter wurden im Vorfeld abgeschlossen.

Telenotarzt verkürzt Wartezeiten

Der Telenotarzt soll Wartezeiten verkürzen, wenn Sanitätern beispielsweise erst an der Einsatzstelle klar wird, dass aufgrund der Schwere der Erkrankung oder Verletzung doch noch ein Notarzt vor Ort gebraucht wird. Gerade in ländlichen Regionen war es bisher schon so, dass der Notarzt oft nicht zeitgleich mit dem Rettungswagen an der Einsatzstelle eingetroffen ist.

Jetzt kann die mögliche Wartezeit durch die Kommunikation mit dem Telenotarzt überbrückt werden – oder eine Anfahrt des Notarztes sogar überflüssig machen. Gerade wenn es darum geht, dass die Notfallsanitäter eine Erlaubnis brauchen, um ein bestimmtes Medikament zu verabreichen, ist eine Anfahrt des Notarztes oft nicht nötig. Der Telenotarzt kann diese Erlaubnis jetzt einfach übers Telefon erteilen. Patienten sollen auf diese Weise schneller eine zielgerichtete Therapie erhalten, was unter Umständen lebensrettend sein ka nn. Ganz ersetzen kann der Telenotarzt den Notarzt vor Ort aber nicht, weil händische Eingriffe nicht übers Telefon möglich sind.

System soll rund um die Uhr greifen

Das Innenministerium teilte weiter mit, dass der Telenotarzt seit dem 1. Oktober 2024 zwölf Stunden an sieben Tagen die Woche verfügbar ist. Laut dem Ministerium ist im vierten Quartal 2025 eine Erweiterung der Telenotarztverfügung auf 24/7, also rund um die Uhr, geplant.

Das Telenotarztsystem wird seit 2019 durch eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Innenministeriums entwickelt. Im Juli 2023 begann das Pilotprojekt an der BG-Klinik in Ludwigshafen. Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer, sieht im Telenotarztkonzept nicht nur den Vorteil, in Zeiten des Ärztemangels die Ressourcen effizienter einsetzen zu können, sondern auch die Chance, Rat von Experten aus spezialisierten Kliniken einholen zu können.

Bisher wurde der Telenotarzt in Cochem-Zell viermal eingesetzt. In ganz Rheinland Pfalz liegt die Zahl der Telenotarzteinsätze 2025 bisher bei 509.

i In Cochem-Zell sind sechs Rettungswagen an fünf Standorten stationiert. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Insgesamt sind in Cochem-Zell sechs Rettungswagen an fünf Standorten stationiert: Dazu gehören Zell, Kaisersesch, Lutzerath, Cochem und Senheim. Die gesetzlich vorgegebene Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten wird mit der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10.28 Minuten im Kreis Cochem-Zell deutlich unterschritten.

Das Gleiche gilt für die Luftrettung. Der Rettungshubschrauber bei Wittlich erreicht beispielsweise eine durchschnittliche Eintreffzeit von nur 8.35 Minuten. Die Zeit des Koblenzer Rettungshubschraubers liegt bei 12.35 Minuten und die des Hubschraubers am Nürburgring bei 10.12 Minuten.