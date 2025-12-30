Tausende Lämpchen hüllen Ernst in zauberhaftes Licht

Wenn Weihnachten vorbei ist, heißt es nicht, dass die magische Lichterzeit vorbei ist: In der Moselgemeinde Ernst locken traditionell zum Jahresausklang Zehntausende Lichtchen und viele Veranstaltungen in die Gassen.
Unterhaltsame und heimelige Sternstunden zum Jahresausklang versprach die mittlerweile überregional beliebte Veranstaltung „Lischda Lousda Daach” auch heuer und wurde dieser einladenden Aussage in vollem Umfang gerecht. Mehrere 10.000 Lämpchen, Glühbirnen, Strahler und Lichterketten hüllten die Weinbaugemeinde dabei in ein traumhaft farbenfrohes Lichtermeer und verliehen ihr in diesem Zusammenhang das beeindruckende Flair von 1001 Nacht.