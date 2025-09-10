Die ehrenamtlichen Rettungskräfte der Cochemer Wasserwacht bereiten sich regelmäßig auf Ernstfälle vor. Jüngst wurde auf der Mosel die Rettung von Schiffsgästen geprobt.

Was ist eigentlich zu tun, wenn Gäste von einem Hotel- oder Rundfahrtschiff auf der Mosel gerettet werden müssen? Um auf einen solchen Notfall vorbereitet zu sein, haben die Rettungs- und Bergungstaucher der Wasserwacht Cochem kürzlich ein praxisnahes Training durchgeführt. Der regionale Reeder, die Personenschifffahrt Kolb aus Briedern, stellte zu Übungszwecken das Fahrgastschiff „Riverdream“ zur Verfügung.

i Die Taucher der Wasserwacht sind für Rettungs-und Bergungseinsätze ausgebildet. Sebastian Morawe

Wenn ein Ernstfall eintritt, müssen die Rettungstaucher am betroffenen Schiff Schäden an Rumpf, Antrieb oder Ruder unter Wasser finden, beurteilen und notdürftig sichern – sei es, um das weitere Eindringen von Wasser zu verhindern oder das Schiff bis zur nächsten Werft manövrierfähig zu halten. Das teilt die Wasserwacht Cochem mit. Eine solche Übung sei nur an einem echten Schiff realistisch durchführbar, heißt es weiter.

i Im Ernstfall suchen Taucher das Schiff unter Wasser nach Schäden ab. Sebastian Morawe

Bei der jüngsten Übung auf der Mosel wurden zur Absicherung der Taucher am Bug und Heck des Fahrgastschiffs „Riverdream“ gelbe Markierungsbojen gesetzt. Das Rettungsboot der Cochemer Wasserwacht führte die Taucherflagge Alpha, und die Schifffahrt wurde über die Schleusen vorab über einen möglichen Unfall informiert. Die Sicherheit aller Beteiligten hat auch für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte oberste Priorität.

i Mit dem Rettungsboot geht es nach dem Einsatz zurück ans Ufer. Sebastian Morawe

Zu Beginn der Übung starteten die Taucher der Wasserwacht mit einem Sprung in die Mosel und suchten, gesichert an einer Führungsleine, den Rumpf und Antrieb der „Riverdream“ nach möglichen Schäden ab. Nach den jeweiligen Einsätzen erfolgte die Rückkehr an Bord des Rettungsbootes über die heruntergelassene Bugklappe.

Insgesamt wurden bei der Übung sechs Tauchgänge durchgeführt. „Ein wertvoller Praxistest für den Ernstfall“, resümiert die Wasserwacht. Dass das ehrenamtliche Engagement von der Reederei unterstützt wird, freut die Rettungskräfte besonders.