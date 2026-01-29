Neues Dekogeschäft „Tante Nessa“ sorgt für frischen Wind in Manderscheid 29.01.2026, 06:00 Uhr

i Neben ihrem kreativen Geschäft arbeitet die 25-Jährige in der Pflege. Christina Bents

Es tut sich was in Manderscheids Kurfürstenstraße. Während einige Gebäude weiterhin Sorgenkinder bleiben, hat ein neues Geschäft in der Ortsdurchfahrt eröffnet.

Manderscheid. Wie hat einmal eine Stadtplanerin gesagt, „Erst ist der Leerstand, dann kommen die Künstler“. In Manderscheid trifft das auf eines der Ladengeschäfte zu. Vanessa Schmitt, die hinter dem Geschäft „Tante Nessa“ steht, hat nach einigen Jahren mit einem kleinen Nebengewerbe den Schritt zu einem eigenen Laden gewagt.







