Brücke ist bis Montag gesperrt Tankschiff prallt bei Senheim gegen Brückenpfeiler Kevin Schößler 01.12.2024, 12:50 Uhr

i Zu einem Schiffsunfall ist es am Samstagabend bei Senheim gekommen. Am Schiff entstand ein Schaden am Rumpf. Kevin Schößler

Zu einem Schiffsunfall ist es am Samstagabend in Höhe des Moselortes Senheim gekommen. Ein Schiff ist dabei gegen einen Brückenpfeiler geprallt, beide wurden beschädigt. Die Brücke ist weiterhin gesperrt.

Zu einem Schiffsunfall ist es am Samstag, 30. November, gegen 16 Uhr bei Senheim gekommen. Laut -Polizeimeldung war ein leeres Tankschiff in Talfahrt mit einem Pfeiler der dortigen Straßenbrücke kollidiert. Der Schiffsführer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

