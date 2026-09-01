Benzin und Diesel verwechselt
Tank-Panne: Jetzt erhalten betroffene Autofahrer Post
An einer Wittlicher Tankstelle wurde Kraftstoff verwechselt. Zahlreiche Autos, bei denen falscher Sprit im Tank landete, wurden
An einer Wittlicher Tankstelle wurde Kraftstoff verwechselt. Zahlreiche Autos, bei denen falscher Sprit im Tank landete, wurden beschädigt.
Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Arno Burgi

Falscher Sprit hat bei Bungert in Wittlich Motoren beschädigt. Nun steht fest, wie die Kosten für die Schäden übernommen werden. Betroffene Kunden bekommen Post – und können sich noch melden.

Lesezeit 2 Minuten
Es war für viele Autofahrer eine Hiobs-Botschaft, als sie erfuhren, dass an einer Wittlicher Tankstelle beim Betanken der Erdtanks am Dienstag vergangener Woche Benzin und Diesel verwechselt worden sind.Inzwischen gibt es Gewissheit: Alle Betroffenen, die sich bei der Firma Bungert gemeldet haben, erhalten eine Nachricht, in der über das weitere Vorgehen informiert wird.
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