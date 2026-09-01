Tank-Panne: Jetzt erhalten betroffene Autofahrer Post
Falscher Sprit hat bei Bungert in Wittlich Motoren beschädigt. Nun steht fest, wie die Kosten für die Schäden übernommen werden. Betroffene Kunden bekommen Post – und können sich noch melden.
Lesezeit 2 Minuten
Es war für viele Autofahrer eine Hiobs-Botschaft, als sie erfuhren, dass an einer Wittlicher Tankstelle beim Betanken der Erdtanks am Dienstag vergangener Woche Benzin und Diesel verwechselt worden sind.Inzwischen gibt es Gewissheit: Alle Betroffenen, die sich bei der Firma Bungert gemeldet haben, erhalten eine Nachricht, in der über das weitere Vorgehen informiert wird.