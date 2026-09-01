Benzin und Diesel verwechselt Tank-Panne: Jetzt erhalten betroffene Autofahrer Post 01.09.2026, 09:00 Uhr

i An einer Wittlicher Tankstelle wurde Kraftstoff verwechselt. Zahlreiche Autos, bei denen falscher Sprit im Tank landete, wurden beschädigt. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Arno Burgi

Falscher Sprit hat bei Bungert in Wittlich Motoren beschädigt. Nun steht fest, wie die Kosten für die Schäden übernommen werden. Betroffene Kunden bekommen Post – und können sich noch melden.

Es war für viele Autofahrer eine Hiobs-Botschaft, als sie erfuhren, dass an einer Wittlicher Tankstelle beim Betanken der Erdtanks am Dienstag vergangener Woche Benzin und Diesel verwechselt worden sind.Inzwischen gibt es Gewissheit: Alle Betroffenen, die sich bei der Firma Bungert gemeldet haben, erhalten eine Nachricht, in der über das weitere Vorgehen informiert wird.







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