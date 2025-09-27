Künstler arbeitet „freehand“: Tätowierer in Daun arbeitet freehand
Tätowierer Ixi Ink hat in Daun sein eigenes Studio eröffnet. Seine Spezialität: Horrorfiguren, düstere Designs und sehr persönliche Geschichten.
Daun. Mehrere Stunden kann eine Sitzung bei ihm dauern. „Oft sind die Gespräche mit meinen Kunden währenddessen ziemlich persönlich, manchmal sogar richtig emotional“, erzählt Daniel Geismann, in der Szene besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ixi Ink.