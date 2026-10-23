Mehrmals haben sich jüngst Trickdiebe in Bernkastel-Wittlich als angebliche Mitarbeiter von Heizungsfirmen Zutritt zu Wohnungen verschafft. So können Sie sich schützen.
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Dieser ungebetene Besuch hat für eine Seniorin unerwünschte Folgen: Am 9. Oktober klingelt ein Mann am Nachmittag bei einer älteren Dame, die in Bernkastel-Kues lebt. Er sagt, er sei Heizungsableser. Die Frau lässt ihn in ihre Wohnung, und während er seiner „Arbeit“ nachgeht, räumt sie in einem Nebenraum ihre Einkäufe aus.