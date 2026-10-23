Zwischen Mosel und Eifel
Täter geben sich als Mitarbeiter von Heizungsfirmen aus
Trickbetrüger geben sich als Heizungsableser aus und verschaffen sich so Zutritt in die Wohnungen.
Trickbetrüger geben sich als Heizungsableser aus und verschaffen sich so Zutritt in die Wohnungen.
dpa/Kristin Schmidt

Mehrmals haben sich jüngst Trickdiebe in Bernkastel-Wittlich als angebliche Mitarbeiter von Heizungsfirmen Zutritt zu Wohnungen verschafft. So können Sie sich schützen.

Lesezeit 3 Minuten
Dieser ungebetene Besuch hat für eine Seniorin unerwünschte Folgen: Am 9. Oktober klingelt ein Mann am Nachmittag bei einer älteren Dame, die in Bernkastel-Kues lebt. Er sagt, er sei Heizungsableser. Die Frau lässt ihn in ihre Wohnung, und während er seiner „Arbeit“ nachgeht, räumt sie in einem Nebenraum ihre Einkäufe aus.
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