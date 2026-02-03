Kappensitzung in Alf: Tänze, Reden und Lachtränen bei den Baachpautzern
Tänze, Reden und Lachtränen bei den Baachpautzern
Schöne Schau- und Gardetänze sowie Vorträge, die so manche Ereignisse im Ort auf die Schippe nehmen, gehören zu einer gelungenen Kappensitzung dazu. In der Narhalla in Alf wurde jüngst ausgelassen gefeiert.
In ausgelassener Stimmung und mit einem herrlichen Programm verzauberten die Alfer Baachspautzer die zahlreichen Zuschauer bei der Kappensitzung in der herrlich geschmückten Narhalla. Nach Begrüßung aller Gäste wurden die karnevalistischen Abordnungen aus Neef, Bad Bertrich, Bullay, St.