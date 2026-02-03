Tänze, Reden und Lachtränen bei den Baachpautzern

Schöne Schau- und Gardetänze sowie Vorträge, die so manche Ereignisse im Ort auf die Schippe nehmen, gehören zu einer gelungenen Kappensitzung dazu. In der Narhalla in Alf wurde jüngst ausgelassen gefeiert.

In ausgelassener Stimmung und mit einem herrlichen Programm verzauberten die Alfer Baachspautzer die zahlreichen Zuschauer bei der Kappensitzung in der

herrlich geschmückten Narhalla. Nach Begrüßung aller Gäste wurden die karnevalistischen Abordnungen aus Neef, Bad Bertrich, Bullay, St.