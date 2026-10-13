Christine Holzer und Simone Schmitt bringen das Publikum beim Improvisationstheater mit ihrem Programm “Sie werden lachen - es geht um den Tod!” im Cochemer Apollo Kino zum lachen.

Wortgewandtheit, Fantasie und Bühnenpräsenz sind Voraussetzung für gute Unterhaltung beim Improvisationstheater. Christine Holzer und Simone Schmitt (Aschaffenburg) beherrschen das beim spontanen Schauspiel auf beeindruckende Weise.

Als ausgebildete Improvisationstheaterschauspielerinnen und Theaterpädagoginnen erfreuen sie ihr Publikum als “Tabutanten”, obwohl sie bei ihrem Bühnenspiel offensichtlich eher tabulos vorgehen.