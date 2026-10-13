Improvisations Theater
„Tabutanten“ beim Bühnenspiel eher tabulos
Im Rahmen einer Benefizveranstaltung zugunsten des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Cochem-Zell präsentierten d
Im Rahmen einer Benefizveranstaltung zugunsten des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Cochem-Zell präsentierten die "Tabutanten", alias Christine Holzer und Simone Schmitt, schwarzhumoriges Improvisationstheater im Apollo Kino.
Thomas Esser

Christine Holzer und Simone Schmitt bringen das Publikum beim Improvisationstheater mit ihrem Programm “Sie werden lachen - es geht um den Tod!” im Cochemer Apollo Kino zum lachen.

Lesezeit 1 Minute
Wortgewandtheit, Fantasie und Bühnenpräsenz sind Voraussetzung für gute Unterhaltung beim Improvisationstheater. Christine Holzer und Simone Schmitt (Aschaffenburg) beherrschen das beim spontanen Schauspiel auf beeindruckende Weise. Als ausgebildete Improvisationstheaterschauspielerinnen und Theaterpädagoginnen erfreuen sie ihr Publikum als “Tabutanten”, obwohl sie bei ihrem Bühnenspiel offensichtlich eher tabulos vorgehen.
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