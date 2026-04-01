Ein Nachfahre ehemaliger jüdischer Einwohner von Bruttig hat verlangt, den Vortrag eines Historikers über Weinpropaganda in der NS-Zeit mit dem Titel „Saufen für den Führer“ in der ehemaligen Synagoge abzusagen. So hat der Veranstalter reagiert.
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Mit dem Vorwurf, die ehemalige Synagoge Bruttig mit einem Vortrag über Weinpropaganda während der NS-Zeit zu entwürdigen, musste sich der Förderverein der ehemaligen Synagoge Bruttig am Wochenende auseinandersetzen. Ein Brief von einem – nach eigenen Angaben – Nachfahren ehemaliger jüdischer Bewohner des Moselorts führte am Ende dazu, dass die Veranstaltung mit dem Historiker Christof Krieger verlegt wurde.