Kleines Café mit großem Charme „Susannes Schokolädchen“ erfüllt süße Träume in Hambuch Brigitte Meier 17.10.2025, 14:45 Uhr

i Susanne Hetger ist mit Leib uns Seele Konditorin. Sie stellt süße Verführungen für das Café Schokolädchen her, das sie mit ihrem Ehemann Thomas Hetger in Hambuch führt. Brigitte Meier

Mehr als 240 Jahre alt ist das Gebäude im Hambucher Ortskern, in dem „Susannes Schokolädchen“ ansässig ist. Das Alter des Gemäuers ist es aber längst nicht allein, das den auffälligen Charme des kleinen Cafés ausmacht. Was dann? Eine Spurensuche.

Ein altes, erstmals 1783 erwähntes Haus in Hambuch hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich als Rathaus gebaut, diente es im Lauf der Jahrhunderte verschiedenen Funktionen, unter anderem als Schule, Backhaus, Waschraum und Gefrieranlage, Versammlungsraum für Vereine und Gemeinde.







Artikel teilen

Artikel teilen