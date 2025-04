Summer in the City auf Tour zwischen Mosel und Hunsrück

Sommer, Wein, Feierabend, Gesellschaft, Musik: Summer in the City vereint all das miteinander. Das beliebte Format in Zell geht nun auf Tour in Hunsrückorte und andere Moselgemeinden.

Ausgehen, statt den Feierabend auf dem Sofa verbringen – das war die Motivation, die hinter „Summer in the City“ in Zell steckte. Pia Leister-Dauns vom Stadtmarketing rief die Veranstaltungsreihe 2024 ins Leben und hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn was ein Versuch war, Zell auch unter der Woche zu beleben – unabhängig von Weinfesten und dem touristischen Treiben am Wochenende –, hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Nun geht das Format sogar auf Tour.

Worum es geht: Wein, Musik und gute Gesellschaft, das sind die Kernpunkte von Summer in the City. An mehreren Donnerstagen im Sommer verwandeln sich abends die teilnehmenden Betriebe in kleine Open-Air-Bühnen. Jedes Mal findet das Event in einer anderen Location statt, mal im Biergarten, auf dem Campingplatz oder bei einem Weingut. Auch die musikalischen Acts wechseln mit jeder Veranstaltung. Damit soll jede Ausgabe von Summer in the City ihren ganz eigenen Charakter behalten.

„Wir hatten so viele Bewerber, dass wir sogar auslosen mussten. Alle, die sich neu beworben haben, haben wir berücksichtigt.“

Pia Leister-Dauns ist überwältigt, wie gut das Format ankommt.

Die Organisatorin Pia Leister-Dauns ist immer noch überwältigt, wie gut das Format ankam: „Ich war selbst bei den meisten Veranstaltungen im vergangenen Jahr vor Ort, es ist ganz schön was los gewesen. Die Atmosphäre ist aber auch einfach schön, jede Location ist anders. Und das Gute ist, dass viele Leute auch außerhalb von Zell kamen, weil der ÖPNV inzwischen so gut funktioniert. Das ist super, wenn man mal ein Gläschen Wein trinken will.“

Im Premierenjahr lief es also so gut, dass das Format jetzt ausgeweitet wurde. Dabei ist etwas passiert, womit selbst Leister-Dauns nicht gerechnet hätte: „Wir hatten so viele Bewerber, dass wir sogar auslosen mussten. Alle, die sich neu beworben haben, haben wir berücksichtigt.“ Die restlichen Betriebe, die schon im vergangenen Jahr dabei waren, wurden dann ausgelost. „Ich war ganz baff, dass es so viele sind – das spricht aber ja für die Veranstaltung“, freut sie sich, auch die Musiker waren genauso schnell gefunden. Teilweise bekannte Gesichter aus 2024, teilweise aber auch neue Bands und Sänger, die zum ersten Mal dabei sind.

Auf das gesamte Zeller Land erweitert

Und noch besser: Die Tourist-Info Zeller Land greift in diesem Jahr die Idee von Leister-Dauns auf – und geht mit dem Konzept auf Tour, damit auch anliegende Moselorte und der Hunsrück etwas davon haben. Aline Richter von der Zeller Land Tourismus GmbH sagt: „Das Zeller Land umfasst ja nicht nur die Stadt Zell, deswegen dachten wir uns, dass wir das tolle Format einfach ausweiten können und damit Mosel und Hunsrück weiter miteinander verbinden können.“

Dadurch findet das Format viel öfter statt: Betrachtet man den Juni, fand Summer in the City im vergangenen Jahr gerade einmal statt, in diesem Jahr kommen Mosel und Hunsrück an vier Donnerstagen im Juni zusammen. In den meisten Fällen übernimmt der Betrieb die Bewirtung, in den Hunsrückdörfern seien es aber auch mal Ortsvereine oder die Ortsgemeinde, die das übernehmen, sagt Richter. Von der Erweiterung erhoffen sich sowohl Stadtmarketing als auch die Gesellschaft Zeller Land Tourismus, noch einmal eine ganz neue Gruppe von Leuten anzusprechen, die die Veranstaltungsreihe weiter zum Wachsen und Bestehen bringt.

Das sind die Termine