Sturz bei Driesch: Rollerfahrer (50) schwer verletzt
Schwer verunglückt ist der Fahrer eines Dreiradrollers am Samstag auf der L 16 zwischen Driesch und Weiler. Was bisher bekannt ist.
Ein 50-jähriger Tourist aus Hessen ist am Samstagvormittag mit seinem Dreiradroller bei Lutzerath von der Straße abgekommen und gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei Cochem mit.Gegen 11:45 Uhr befuhr der 50-jährige Hesse mit seinem Dreirad-Roller die L16 von Driesch in Fahrtrichtung Weiler.