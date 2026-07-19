Unfall auf L16 nahe Lutzerath
Sturz bei Driesch: Rollerfahrer (50) schwer verletzt
Polizeiwache in Cochem an der Mosel.
Polizeiwache in Cochem an der Mosel.
Kevin Rühle

Schwer verunglückt ist der Fahrer eines Dreiradrollers am Samstag auf der L 16 zwischen Driesch und Weiler. Was bisher bekannt ist.

Ein 50-jähriger Tourist aus Hessen ist am Samstagvormittag mit seinem Dreiradroller bei Lutzerath von der Straße abgekommen und gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei Cochem mit.Gegen 11:45 Uhr befuhr der 50-jährige Hesse mit seinem Dreirad-Roller die L16 von Driesch in Fahrtrichtung Weiler.
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