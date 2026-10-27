Das Marienkrankenhaus in Cochem ist inzwischen das einzige Krankenhaus in Cochem-Zell. Seit Jahren schreibt es Verluste. Nun muss sich der Kreis die Frage stellen, ob er teilweise in die Bresche springt. Eine harte Entscheidung steht an.
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Seit Jahren ist die Liquiditäts- und Finanzlage des Cochemer Marienkrankenhauses angespannt, die Klinik erwirtschaftet Verluste. Auch für das kommende Jahr erwartet die Geschäftsführung hier wieder ein deutliches Defizit. Belastet wird die Situation zusätzlich durch die Auswirkungen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes.