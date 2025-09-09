Um die katholische Kirche St. Remaclus vor Entweihung, Verkauf und Schließung zu bewahren, haben Architekturstudenten Konzepte für eine mögliche Nachnutzung erarbeitet. Die Pläne werden am Freitag öffentlich vorgestellt.

Auf Initiative des Freundeskreises St. Remaclus Kirche hat der emeritierte Architekturprofessor, Stadtplaner und gebürtige Conder Peter Jahnen zusammen mit Architekturstudenten der Technischen Hochschule (TH) Gießen Konzepte zur Nachnutzung für die vom Aus bedrohte katholische Kirche im Cochemer Stadtteil Cond erarbeitet. Als bekannt wurde, dass die Kirchengemeinde mit dem Gedanken spielt, das Gotteshaus zu veräußern, hatte der Freundeskreis schon im Januar zu einem Symposium ins Kapuzinerkloster eingeladen. Hier stellte Jahnen anhand von Beispielen aus dem In- und Ausland bereits mögliche Nachnutzungskonzepte für kirchliche Gebäude vor.

„Unter den Konzeptideen ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt, das auch für die Region umsetzbar wäre.“

Rudolf Laux, Freundeskreis St. Remaclus

Studenten der TH Gießen sollten im Rahmen einer Masterarbeit ebenfalls Konzepte zur Nachnutzung erarbeiten, die speziell auf die Situation in Cochem-Cond zugeschnitten sind und sowohl liturgische, denkmalpflegerische, kulturelle wie wirtschaftliche Aspekte aufgreifen. Oberstes Ziel war immer, das Gotteshaus zum Nutzen aller, öffentlich zugänglich zu lassen. Die Ergebnisse der Arbeiten werden am Freitag, 12. September, 15 Uhr, in der Kirche St. Remaclus der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Unter den Konzeptideen ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt, das auch für die Region umsetzbar wäre“, so viel lässt Rudolf Laux, einer der Sprecher des Freundeskreises durchblicken. Mehr möchte er im Vorfeld allerdings nicht verraten.

i Der klar gegliederte Innenraum der Kirche gehört zu den Besonderheiten des Conder Gotteshauses. Ulrike Platten-Wirtz

Seit rund fünf Monaten beschäftigen sich die Masterstudenten mit dem Projekt. Zuvor wurden das Bauwerk vermessen und Bestandspläne angefertigt. Auf dieser Grundlage sind die individuellen Lösungsideen zur Nachnutzung entstanden.

Nach der Vorstellung der Arbeiten besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Mit dabei sind neben den Architekten und dem Freundeskreis auch Vertreter von Kirchengemeinde, Bistum und Politik.

Die Moderation der rund dreistündigen Veranstaltung übernimmt Peter Jahnen, für musikalische Beiträge wird der Pianist Jens Michels sorgen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.