Tiefbauunfall kappt Leitung
Stromausfall in Cochem, Ernst und Bruttig-Fankel
Bei Tiefbauarbeiten zum Glasfaserausbau ist es zu einem Zwischenfall gekommen.
Bei Arbeiten für den Breitbandausbau beschädigte eine Erdrakete ein wichtiges Kabel an der Mosel. Der Versorger Westnetz musste die Leitungen umschalten, nachdem zahlreiche Haushalte zur Mittagszeit ohne Energie waren.

Die beiden Ortschaften Bruttig-Fankel und Ernst sowie die Stadt Cochem waren am Mittwochmittag für rund eine Stunde komplett von der Stromversorgung abgeschnitten. Grund dafür war laut Angabe des Stromversorgers Westnetz in Saffig ein Unfall bei Tiefbauarbeiten in der Region.

Kreis Cochem-Zell

