Die Hunsrückhöhenstraße soll zwischen den Zufahrten Odert und Gutenthal ausgebaut werden. Doch die Anlieger fürchten Nachteile. Besonders im Blick dabei ist eine Bushaltestelle.

Morbach. Wird es jetzt ernst mit dem Ausbau der dritten Spur auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen den Abfahrten Odert und Gutenthal? Das Vorhaben wird bereits seit 2009 in verschiedenen Gremien der Einheitsgemeinde Morbach besprochen.

Hintergrund ist, dass sich bei der Fahrt von Thalfang nach Morbach aus der im Tal gelegenen Lage Schalesbach auf die Höhe hinter langsam fahrenden Lkw lange Schlangen von Pkw bilden. Dadurch entsteht ein gewisser Überholdruck, der dann auf der geraden Strecke zwischen den beiden genannten Anschlussstellen oft zu gefährlichen Überholmanövern führt. Eine dritte Spur soll dort deshalb künftig ein gefahrloses Überholen ermöglichen.

Bei der jüngsten Sitzung des Morbacher Gemeinderats haben Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) die aktuellen Ausbaupläne vorgestellt. Die dritte Spur soll bei der Abfahrt nach Odert beginnen und nach 1,2 Kilometern kurz vor der Kreuzung nach Gutenthal und Hoxel wieder enden.

Damit sind die ursprünglichen Pläne, im weiteren Verlauf die Kreuzung bei Gutenthal und die Abfahrten zu Humos und auf die B269 nach Birkenfeld mit Brückenbauwerken kreuzungsfrei zu gestalten, erst einmal ad acta gelegt. 2019 habe man die Knotenpunkte geprüft und festgestellt, dass diese nicht auffällig seien, also nicht mehr Unfälle passierten als bei vergleichbaren Kreuzungen und Einmündungen, sagt Guido Schneider vom LBM.

Das sind die Pläne für die Hunsrückhöhenstraße zwischen Odert und Gutenthal

Doch wie sehen die aktuellen Pläne im Detail aus? Ab der Einmündung Odert wird in der ersten Bauphase auf der südlichen Seite, also nach Wolzburg/Hoxel zu, erst einmal ein asphaltierter Wirtschaftsweg gebaut, erklärt Schneider. Denn sobald die Strecke dreispurig ist, dürfen Traktoren die Hunsrückhöhenstraße nicht mehr kreuzen. Die landwirtschaftlichen Flächen auf dieser Seite der B327 sollen so erschlossen werden.

Während der Bauarbeiten in der zweiten Phase, wenn die dritte Spur gebaut wird, soll der Verkehr aus Richtung Thalfang kommend über diesen Wirtschaftsweg geleitet werden. In der dritten Bauphase wird die Spur von Morbach in Richtung Thalfang erneuert. Anschließend wird der Asphalt von dem Wirtschaftsweg wieder entfernt.

Aus den Reihen des Gemeinderats kam eine Menge an kritischen Nachfragen. So zu dem Umstand, dass der Mitfahrerparkplatz an der Einmündung Richtung Hoxel wegfällt, was Achim Zender von den Freien Wählern aufgriff. „Der Bund hat sich komplett aus der Finanzierung von Mitfahrerplätzen rausgezogen“, erklärte Heiko Hengel vom LBM. Man habe niemanden, der das finanziere.

Ausbau der Hunsrückhöhenstraße: Bedenken aus dem Gemeinderat Morbach

Manuel Blatt von der CDU kritisierte, dass der Asphalt von dem Wirtschaftsweg wieder entfernt werde, sprach gar von einem „Schildbürgerstreich“. Zudem befürchtet er Auswirkungen auf die Sicherheit von Gutenthalern, die mit dem Bus fahren wollen. Denn die Bushaltestelle ist direkt an der B327 gelegen. Schulkinder müssten morgens die wegen einer Abbiegespur dort dreispurige Hunsrückhöhenstraße überqueren, um zu ihrem Schulbus zu kommen.

Zwar sei dort Tempo 70 vorgeschrieben, doch Blatt fürchtet, dass auf dem dreispurigen Abschnitt von vielen schneller als die erlaubten 100 km/h gefahren würde und diese dann auch in der Tempo-70-Zone schneller führen. „Ich sehe da einen Gefahrenpunkt.“ Hengel entgegnete, dass das Einhalten von Tempolimits eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei. Die Einrichtung von Bushaltestellen sei Sache des Kreises, nicht des LBM.

Uwe Andretta von Bündnis 90/Die Grünen befürchtet künftig mehr Lärm für die Gutenthaler Anwohner. Der Ausbau bringe nicht mehr Verkehr als bisher, antwortete Hengel. Auch würden die Autos künftig nicht schneller fahren. Zudem würde die dritte Fahrspur nach Süden angelegt, also vom Ort weg.

Ausbau der Hunsrückhöhenstraße: Ortsvorsteher von Gutenthal sieht einige Nachteile

Die Antworten des LBM brachten Christian Haase, Ortsvorsteher von Gutenthal, sichtlich in Rage. Es würden für die Notwendigkeit des Ausbaus Zahlen von 2019 herangezogen, also aus der Zeit, bevor die B50neu mit dem Hochmoselübergang befahren werden konnte. „Ist da der dreispurige Ausbau noch notwendig?“, fragte er.

Es würden dann mehr Traktoren durchs Dorf fahren, weil diese die dreispurige Fahrbahn künftig nicht mehr kreuzen dürften. Weiterhin würde die zweite Auffahrt von der Ortslage zur B327 wegfallen. Was den Verkehr bei der anderen Kreuzung erhöhen würde. Auch wies er erneut auf die Gefahren für die Kinder hin, die zur Bushaltestelle wollten.

„Ich habe kein gutes Gefühl, wenn dort Kinder die Straße queren müssen“, sagte auch Tamara Müller von der SPD. Sie regte an, dass Bürgermeister Arianit Besiri mit dem Landkreis über eine Verlegung der Haltestelle reden sollte, auch wenn das für die eng getakteten Buslinien einige Minuten mehr Fahrzeit bedeutete.

Der Bürgermeister ergänzte, er wolle mit dem LBM weiterhin über den Ausbau der Knotenpunkte im Gespräch bleiben. Der Verkehr werde dort nicht weniger, sagte er mit Ausblick auf einen weiteren Ausbau des Gewerbegebietes Humos.

Bleibt die Frage, wann der Ausbau startet. Zuerst müsse die Planfeststellungsbehörde über eingegangene Einwendungen entscheiden, sagte Hengel. Anschließend werde das Planfeststellungsverfahren gestartet, das allerdings auch beklagt werden könne. Wenn es „ganz ganz gut läuft“, könne der LBM 2026 ausschreiben, so dass 2027 mit dem Bau begonnen werden könne.