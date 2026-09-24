Wichtig für Autofahrer Straße zwischen Merl und Grenderich wird voll gesperrt 24.09.2026, 06:00 Uhr

i Ein Teil der Landesstraße 199, die von Merl nach Grenderich führt, wird ab dem 29. September saniert. Birgit Pielen

Auf der L 199 zwischen Grenderich und Merl wird die Fahrbahn saniert. Dafür muss die Straße ab 29. September komplett gesperrt werden.

Autofahrer müssen sich ab Ende September auf eine Sperrung der Landesstraße 199 zwischen Merl und Grenderich einstellen. Wegen Straßenschäden wird der Fahrbahnbelag auf einem rund 125 Meter langen Abschnitt erneuert.Für die Sanierung muss die Straße nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz vollständig gesperrt werden.







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