Ein Flächenbrand auf einem Stoppelfeld bei Leienkaul hat zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Starker Wind trieb die Flammen in Richtung einer Siedlung. Feuerwehren und Landwirte verhinderten gemeinsam ein Übergreifen auf Wohnhäuser.
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Ein großer Flächenbrand ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Leienkaul auf einem Getreidefeld. Ausgelöst wurde er möglicherweise durch die extreme Trockenheit. Weil die Getreidereste auf den Stoppelfeldern sehr trocken sind, reicht oft schon eine winzige Hitzequelle aus, um ein großes Feuer zu entfachen.