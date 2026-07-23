Großeinsatz in der Eifel Stoppelfeld bei Leienkaul geht in Flammen auf Birgit Pielen 23.07.2026, 18:48 Uhr

i Solch ein Flächenbrand, wie es ihn kürzlich in Morbach im Hunsrück gab, ereignete sich nun auch in der Eifel bei Leienkaul. Polizei Morbach

Ein Flächenbrand auf einem Stoppelfeld bei Leienkaul hat zahlreiche Einsatzkräfte gefordert. Starker Wind trieb die Flammen in Richtung einer Siedlung. Feuerwehren und Landwirte verhinderten gemeinsam ein Übergreifen auf Wohnhäuser.

Ein großer Flächenbrand ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Leienkaul auf einem Getreidefeld. Ausgelöst wurde er möglicherweise durch die extreme Trockenheit. Weil die Getreidereste auf den Stoppelfeldern sehr trocken sind, reicht oft schon eine winzige Hitzequelle aus, um ein großes Feuer zu entfachen.







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