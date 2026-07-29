Neue Mediziner für Cochem-Zell
Stipendium ermöglicht Traum von Arztkarriere
Gesundheitsmanagerin Julia Wilde (links) freut sich, dass der Kreis Cochem-Zell mit Alina Kühn eine engagierte Stipendiatin gefu
Gesundheitsmanagerin Julia Wilde (links) freut sich, dass der Kreis Cochem-Zell mit Alina Kühn eine engagierte Stipendiatin gefunden hat.
Sophie Sesterhenn/Kreisverwaltung Cochem-Zell

Dank des Stipendiums des Kreises Cochem-Zell können Alina Kühn und Anna Mayers ab dem Wintersemester Medizin in Ungarn studieren. Nach dem Abschluss werden sie als Ärztinnen in die Region zurückkehren und die medizinische Versorgung stärken.

Lesezeit 2 Minuten
Als Alina Kühn sechs Jahre alt war, starb ihre Großmutter an Alzheimer und Parkinson. Für die heute 20-Jährige stand damals fest: Sie möchte Ärztin werden. „Ich will den Omas anderer Menschen helfen“, sagt sie. Nun wird ihr Kindheitstraum Wirklichkeit – dank des Medizinstipendiums des Landkreises Cochem-Zell.
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