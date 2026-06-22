Großprojekt in Cochem Stimmt der VG-Rat dem Neubau des Moselbades zu? Ulrike Platten-Wirtz 22.06.2026, 16:00 Uhr

i Das Moselbad in Cochem ist in die Jahre gekommen. Nun stimmt der Verbandsgemeinderat über den geplanten Neubau sowie einen Förderantrag ab. Kevin Rühle

Der geplante Neubau eines Hallenbads in der Kreisstadt ist eines der Themen, über die der Verbandsgemeinderat Cochem abstimmt.

. Der geplante Neubau eines Hallenbads in der Kreisstadt ist eines der Themen, über die der Verbandsgemeinderat Cochem in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Juni, 18 Uhr, in der Elztalhalle in Moselkern abstimmt. Hintergrund ist, wie unsere Zeitung berichtete, dass das Hallenwellenbad in Cochem nach einer baulichen und technischen Bestandsaufnahme gravierende Mängel aufweist, sodass alles auf einen Neubau statt eine Sanierung hindeutet.







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