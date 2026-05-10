Polizei sucht Zeugen
Steinewürfe auf Autos im Kreis Cochem-Zell
Blaulicht-Symbolbild.
Blaulicht-Symbolbild.
Christoph Soeder/dpa. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gleich zwei gefährliche Vorfälle mit Steinen auf Fahrbahnen und Fahrzeuge beschäftigen die Polizei im Kreis Cochem-Zell. In Kaisersesch sollen Kinder Steine von einer Brücke geworfen haben, bei Pommern wurden mehrere Autos beschädigt.

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Gleich zwei gefährliche Vorfälle mit Steinen auf beziehungsweise gegen Fahrzeuge haben am Freitagabend Polizei und Autofahrer im Kreis Cochem-Zell beschäftigt.Gegen 19.25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Cochem gemeldet, dass Kinder von einer Brücke über der L 98 bei Kaisersesch Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen würden.

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