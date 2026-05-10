Polizei sucht Zeugen Steinewürfe auf Autos im Kreis Cochem-Zell Angela Kauer-Schöneich 10.05.2026, 12:41 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild. Christoph Soeder/dpa. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gleich zwei gefährliche Vorfälle mit Steinen auf Fahrbahnen und Fahrzeuge beschäftigen die Polizei im Kreis Cochem-Zell. In Kaisersesch sollen Kinder Steine von einer Brücke geworfen haben, bei Pommern wurden mehrere Autos beschädigt.

Gleich zwei gefährliche Vorfälle mit Steinen auf beziehungsweise gegen Fahrzeuge haben am Freitagabend Polizei und Autofahrer im Kreis Cochem-Zell beschäftigt.Gegen 19.25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Cochem gemeldet, dass Kinder von einer Brücke über der L 98 bei Kaisersesch Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen würden.







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