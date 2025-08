Pia Hennes weiß, was die Tiere im Klotti-Park so alles anstellen können. Sie teilt in einer Serie die lustigsten Tiergeschichten mit uns. Der erste Teil: der Steinbockausbruch, der den Flugplatz Büchel und den Nürgburgring mal kurz lahmlegten.

Erst vor Kurzem kam es bei einem Themenwochenende im Klotti-Park dazu, dass der Hirsch Ferdinand beinahe in einem Krankenwagen stand. Anlässlich seiner 55-Jahr-Feier veranstaltete der Wild- und Freizeitpark ein Blaulichtwochenende. Das Tier begutachtete dabei neugierig, welche Fahrzeuge da plötzlich in seinem Habitat aufgetaucht waren, eine Woche zuvor knabberte er die Bäume an, die die Förster mitgebracht hatten, um sie von Besuchern bestimmen zu lassen. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige Tiergeschichte, die die Mitarbeiter und Gäste im Klotti-Park zum Lachen brachte. Pia Hennes, die den Park gemeinsam mit ihrer Familie führt, teilt in einer kleinen Serie die besten Geschichten mit uns. Ihr fällt da direkt ein Schlagwort ein, ein Erlebnis, das für sie nur schwer zu toppen ist: der Steinbockausbruch.

i Pia Hennes fühlt sich zwischen ihren Tieren am wohlsten. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Als zwei Steinböcke neu in die Herde zogen, integrierten diese sich eigentlich problemlos. Bis sie es eben nicht mehr taten. Hinweise darauf, was hier 2020 passiert ist, gibt der heute fünfeinhalb Meter hohe Zaun. „Oft werden wir gefragt, warum unser Steinwild wie in einem Hochsicherheitstrakt gehalten wird“, sagt Hennes. Zwar sind die Tiere nicht gefährlich, aber die Geschichte dahinter ist beinahe genauso spektakulär wie ein Ausbruch aus Alcatraz. Denn besagte zwei Steinböcke sind immer wieder aus dem Gehege ausgebüxt. Das Gehege hatte damals eine Höhe von etwa drei Metern – für die Meister des Kletterns nicht unüberwindbar, wie sich herausstellte.

Pia Hennes erzählt: „Erst war es komisch. Wanderer haben uns angesprochen und erzählt, sie hätten zwei unserer Steinböcke gesehen. Wir haben es abgetan und gesagt: Das waren Muffel, die leben auch hier.“ Hinterfragt hatte Familie Hennes das nicht, sagt sie: „Bis meine Mutter eines Tages selbst im Wald vor einem der Tiere stand. Es hat sich dann herausgestellt, dass die beiden morgens immer rausgesprungen sind, ihre Runde im Wald gedreht haben, und mittags wieder ins Gehege sind.“ Wanderer nahmen während der Ausbrüche die ikonischsten Fotos auf: etwa von einem der Steinböcke am Pinnerkreuz in Cochem.

Doch das war lange nicht der Höhepunkt der Geschichte. Eines Mittags wurden die Tiere – vermutlich – von etwas so aufgescheucht, dass sie nicht mehr im Klotti-Park landeten, sondern verschwunden waren. „Irgendwann klingelte unser Telefon“, gesteht Pia Hennes. „Da war dann jemand vom Flugplatz Büchel dran, nicht ganz so begeistert darüber, was er uns berichten musste.“ Die Steinböcke verirrten sich wohl auf die Start- und Landebahn des Flugplatzes – die Übung vor Ort musste abgebrochen werden, weil die Tiere diese und auch sich selbst gefährdeten.

Und das war noch nicht alles: Die Steinböcke rannten weiter, quer durch die Eifel, über eine Wildbrücke. So kann es sich Pia Hennes jedenfalls nur erklären, denn der zweite Anruf kam vom Nürburgring: „Zwei Steinböcke wurden auf der Rennbahn gesichtet. Die Touristenfahrten mussten abgebrochen werden.“ Dass es die beiden Tiere vom Klotti-Park sein mussten, folgerten viele nach der medialen Aufmerksamkeit, die die Tiere nach ihrem Auftritt auf dem Pinnerkreuz erlangt hatten.

Ein dritter Anruf erfolgte rasch: „Sie haben sich wohl bei einer Herde Schafe oder Ziegen eingenistet, die ein Mann hielt. Wir waren dann fünf bis sechs Mal dort, um sie einzufangen, zu betäuben und wieder mitzunehmen.“ Die Tiere blieben danach nicht mehr lange im Klotti-Park: Familie Hennes entschloss sich dazu, sie in den österreichischen Alpen auswildern zu lassen – mit Erfolg. Pia Hennes muss selbst lachen, wenn sie an die chaotischen Tage zurückdenkt: „Sie waren hier nicht glücklich, und das, obwohl sie nie in der Wildnis gelebt hatten, sondern quasi in Gefangenschaft geboren wurden. Aber manchmal ist das eben so.“ Ja, manchmal hat eben vor allem der Steinbock keinen Bock auf Gehege.