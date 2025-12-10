Ende einer Ära in VG Ulmen Steimers geht jetzt in den Ruhestand Dieter Junker 10.12.2025, 14:00 Uhr

i 16 Jahre stand Alfred Steimers als Bürgermeister an der Spitze der Verbandsgemeinde Ulmen. Nun geht er zum Jahresende in den Ruhestand. Junker Dieter

16 Jahre hat Alfred Steimers die Geschicke der VG Ulmen geleitet. Jetzt geht der 65-Jährige in den Ruhestand und zieht Bilanz.

Für die Verbandsgemeinde Ulmen ist es das Ende einer Ära. Nach 16 Jahren geht Bürgermeister Alfred Steimers zum Jahresende in den Ruhestand. Seit 2010 bestimmte er maßgeblich die Geschicke der Verbandsgemeinde (VG), aber auch schon vorher als langjähriger CDU-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat sowie als Ortsbürgermeister von Schmitt gestaltete er das kommunalpolitische Geschehen in der VG Ulmen mit.







