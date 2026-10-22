Privatisierung von Bädern
Steigt Investor beim Moselbad in Bernkastel-Kues zu?
Ein privater Investor möchte beim Moselbad in Bernkastel-Kues einsteigen. Das wirft viele Fragen auf. (Archivbild)
Ein privater Investor möchte beim Moselbad in Bernkastel-Kues einsteigen. Das wirft viele Fragen auf. (Archivbild)
TV/Praktikantin Anna Zonker

Wie funktionieren Partnerschaften von Privat-Unternehmen und Kommunen? In der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues soll darüber diskutiert werden. Es geht um das Moselbad.

Lesezeit 4 Minuten
Das Thema war so heiß, dass es vor wenigen Wochen kurzfristig von der Tagesordnung der Verbandsgemeinderatssitzung genommen und auf die Sitzung am 28. Oktober verschoben wurde: Konkret geht es um eine Anfrage eines privaten Investors, der beim Moselbad in Bernkastel-Kues einsteigen möchte.
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