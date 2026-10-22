Privatisierung von Bädern Steigt Investor beim Moselbad in Bernkastel-Kues zu? Hans-Peter Linz 22.10.2026, 12:00 Uhr

i Ein privater Investor möchte beim Moselbad in Bernkastel-Kues einsteigen. Das wirft viele Fragen auf. (Archivbild) TV/Praktikantin Anna Zonker

Wie funktionieren Partnerschaften von Privat-Unternehmen und Kommunen? In der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bernkastel-Kues soll darüber diskutiert werden. Es geht um das Moselbad.

Das Thema war so heiß, dass es vor wenigen Wochen kurzfristig von der Tagesordnung der Verbandsgemeinderatssitzung genommen und auf die Sitzung am 28. Oktober verschoben wurde: Konkret geht es um eine Anfrage eines privaten Investors, der beim Moselbad in Bernkastel-Kues einsteigen möchte.







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