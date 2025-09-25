Nach Stopp in Wittlich Steht auch dieses Hotel an der Mosel vor dem Aus? 25.09.2025, 08:00 Uhr

i Seit fünf Jahren nur auf dem Papier: Das erhoffte City-Hotel für Bernkastel-Kues. Architekturbüro Berdi

Nach dem Aus für das geplante City-Hotel in Wittlich stellt sich die Frage, wie es mit den Hotel-Plänen in Bernkastel-Kues weiter geht. Der Investor ist nämlich derselbe.

Bernkastel-Kues. Vor einem Dreivierteljahr hieß es noch „Wir werden alle Projekte realisieren“. Inzwischen ist ein Projekt einer Solarbau-Gesellschaft im Landkreis gescheitert.Das in Wittlich geplante City-Hotel der SHEW Wittlich GmbH & Co. KG, hinter der als Gesellschafterin die Sybac Grundbesitz GmbH aus Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) steht, wird nun doch nicht gebaut







