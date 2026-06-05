Als Träger der olympischen Flamme hat Stefano Bortolot sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Die legendäre Fackel der Winterspiele 2026 hat er mit nach Cochem gebracht. Als Fotomotiv für Interessierte.
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Stefano Bortolot, Besitzer der Eisdiele an der Moselpromenade in Cochem, stellt nicht nur Speiseeis her. Seine Leidenschaft gilt auch dem Sport. Er macht Langlauf, joggt und fährt Rennrad. Ein lang gehegter Wunsch des Hobbysportlers war es, einmal das olympische Feuer auf seinem Weg von Griechenland bis zum Austragungsort der Olympischen Spiele zu begleiten.