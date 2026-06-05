Eishersteller war Fackelträger Stefano Bortolot bringt ein Stück Olympia nach Cochem Ulrike Platten-Wirtz 05.06.2026, 14:00 Uhr

i Stolz präsentiert Stefano Bortolot die olympische Fackel. Für die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina wurde er als einer von 10.000 Trägern des olympischen Feuers ausgewählt. Ulrike Platten-Wirtz

Als Träger der olympischen Flamme hat Stefano Bortolot sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Die legendäre Fackel der Winterspiele 2026 hat er mit nach Cochem gebracht. Als Fotomotiv für Interessierte.

Stefano Bortolot, Besitzer der Eisdiele an der Moselpromenade in Cochem, stellt nicht nur Speiseeis her. Seine Leidenschaft gilt auch dem Sport. Er macht Langlauf, joggt und fährt Rennrad. Ein lang gehegter Wunsch des Hobbysportlers war es, einmal das olympische Feuer auf seinem Weg von Griechenland bis zum Austragungsort der Olympischen Spiele zu begleiten.







Artikel teilen

Artikel teilen