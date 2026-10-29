Liste der Vorschläge lang Steckt Cochem-Zell bald Aktiengewinne ins Wassersparen? Dieter Junker 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Mit RWE-Aktien erzielt der Kreis Cochem-Zell nennenswerte Erträge. Sollen die künftig auch dazu dienen, die Nutzung von Brauchwasser noch stärker zu fördern als bisher? David Ditzer/Archiv

Lange hat der Kreis Cochem-Zell Gewinnanteile aus RWE-Aktion genutzt, um den Trinkwasserpreis zu stabilisieren. 2022 wurde das Geld neu verteilt. Das steht nun abermals an. Soll es Konkretes bewirken? Soll es nur Haushaltslöcher stopfen?

Über viele Jahre wurden die Dividendenerträge der RWE-Aktien, die der Eigenbetrieb Wasserversorgung hält, für die Subventionierung der Wasserentgelte genutzt, was zu durchaus niedrigen Wasserbezugskosten im Kreis führte. 2020 beendete der Kreis diese Praxis, um mit Blick auf die Nachhaltigkeit nicht mehr die Förderung des Wasserverbrauchs hier zu unterstützen.







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