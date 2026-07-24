Kein Schlager mehr Statt „Viva Colonia“: Ex-Höhner zieht es an die Mosel 24.07.2026, 10:15 Uhr

i Nach Jahrzehnten auf großen Bühnen und in Studios pendelt Ralf Rudnik heute zwischen Bernkastel-Kues und Spanien und verfolgt seine eigenen musikalischen Projekte. Monika Traut-Bonato

Er hat mit Helene Fischer, Roland Kaiser und Udo Jürgens gearbeitet. Nun wohnt Ralf Rudnik zeitweise in Bernkastel-Kues – und verfolgt ein Projekt, das mit Mozart zu tun hat.

Bernkastel-Kues hat seit eineinhalb Jahren einen prominenten Neubürger – und kaum jemand hat es bemerkt. Er sieht ein wenig aus wie Mick Jagger, doch sein Name ist vor allem hinter den Kulissen der Musikbranche ein Begriff. Ralf Rudnik hat mit Stars wie Helene Fischer, Roland Kaiser, Wolfgang Petry, Udo Jürgens oder den Höhnern gearbeitet, Hits komponiert und produziert, die mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden, und stand mit Nick Kershaw ...







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