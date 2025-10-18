Genuss-Woche Starkoch für „Mein Lokal, dein Lokal“ an der Mosel 18.10.2025, 11:00 Uhr

i Starkoch Christian Henze führt durch die Mosel-Folgen der Kabel-eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal". Nadine Rupp

Dreieinhalb Tage an der Mosel reichten, damit sich Starkoch Christian Henze während der Dreharbeiten für die Kabel-eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ in die Region verliebte.

Trier/Kempten. Da ist der ehemalige Privatkoch von Gunter Sachs ganz offen: „An der Mosel war ich noch nicht so oft.“ Gerade deshalb hallt der Besuch in der Region in ihm nach: „Die Landschaft gefällt mir sehr gut und hat mich erneut begeistert. Wirklich ein schönes Stückchen Erde.







Artikel teilen

Artikel teilen