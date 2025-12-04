Hotelgewerbe im Jahr 2025 Starke Saison: Mehr Übernachtungen im Kreis Cochem-Zell Winfried Simon 04.12.2025, 14:17 Uhr

i Horst und Petra Schneider aus Kastellaun verbringen einen gemütlichen Abend bei einem leckeren Essen im Hotel/Restaurant "Zur Marienburg" in Pünderich. Winfried Simon

Mehr Gäste und Übernachtungen: Zwischen Januar und August 2025 verzeichnen die Hotels und Pensionen an der Mosel steigende Gästezahlen. Indes: Viele Urlauber buchen kurzfristiger und bleiben nicht so lange.

Die Mosel ist als Ferienregion beliebter denn je. Das belegen die Zahlen des Statistischen Landesamtes für den Zeitraum Januar bis August 2025. Offizielle Zahlen für die besucherstarken Herbstmonate liegen noch nicht vor. Doch klar ist bereits: Profitiert von der positiven Entwicklung im Gastgewerbe hat auch der Kreis Cochem-Zell im Frühjahr und Sommer.







Artikel teilen

Artikel teilen