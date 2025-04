Weinfreunde kommen in Zell wieder auf ihre Kosten: Zum 14. Mal findet die WeinKulturNacht im Zeller Rathaus statt, und zwar am Samstag, 26. April, von 17 bis 22 Uhr. Auf mehr als 1000 Quadratmetern, ob im Gewölbekeller, Weinmuseum oder in den Obergeschossen des Rathauses, werden insgesamt 105 hochwertige Weine und Sekte vorgestellt. Renommierte Winzerbetriebe aus Zell und Gastwinzer aus der Region stellen ihre Jahrgangsweine 2024 vor. Doch das ist nicht alles.

Bei der Veranstaltung wird auch der Stadtwein der „Zeller Schwarze Katz“ gekürt. Dieser Wein vertritt die Stadt Zell und damit auch die dortigen Winzerinnen und Winzer bei repräsentativen Anlässen und Zwecken, wie die Zeller Land Tourismus GmbH auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt: „Der Gewinner hat das Recht in der Weinbeschreibung den Zusatz ’Stadtwein 2025’ und das entsprechende Stadtweinsiegel auf der Flasche zu führen. Außerdem ist er berechtigt, das exklusive Stadtwein-Etikett zu nutzen.“

Stadtwein wird von Jury und Weinliebhabern gewählt

Die Wahl dazu läuft folgendermaßen ab: Besucher der WeinKulturNacht können die nominierten Weine blind verkosten und im Anschluss bewerten, welcher ihnen am besten schmeckt. Im vergangenen Jahr gaben fast 400 Besucher ihre Stimme ab – geheim, und ohne zu wissen, von welchem Weingut der Rebensaft stammt. Jeder Erzeuger der „Zeller Schwarze Katz“ ist berechtigt, einen Wein zur Auswahl anzustellen, wenn er gewisse Bedingungen erfüllt.

Insgesamt haben in diesem Jahr acht Winzerinnen und Winzer Weine aus der Großlage „Zeller Schwarze Katz“, Jahrgang 2024, Riesling halbtrocken beziehungsweise feinherb eingereicht. Die Vorauswahl trifft ein unabhängiges Fachgremium, dem keiner der anstellenden Winzerinnen und Winzer angehört, in einer Blindverkostung. Die Auswahl von vier Favoriten der Fachjury kann dann an der WeinKulturNacht von den Besuchern blind verkostet werden.

„Die Wahl bleibt bis zur Verkündung spannend, denn niemand weiß, welche Weine es in die Endrunde geschafft haben.“

Zeller Land Tourismus GmbH

Während der Blindverkostung können die Gäste diese vier Weine mit dem ersten bis vierten Platz bewerten. „Die Wahl bleibt bis zur Verkündung spannend, denn niemand weiß, welche Weine es in die Endrunde geschafft haben“, heißt es vonseiten der Zeller Land Tourismus GmbH. Welcher Wein die meisten Gäste für sich gewinnen konnte und wer die Nächstplatzierten sind, wird dann am Sonntag, 4. Mai, um 17 Uhr in einer kleinen Feierstunde an der Weinlounge am Marktplatz verkündet.

Die Zeller Land Tourismus GmbH veranstaltet das Event in Zusammenarbeit mit den Zeller Jungwinzern, mit denen Besucher bei der WeinKulturNacht auch ins Gespräch kommen können. Neben dem Wein gibt es auch Deko, Schokolade, Kunst und Köstlichkeiten an verschiedenen Ständen.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro zuzüglich 3 Euro Glaspfand und 28 Euro zuzüglich 3 Euro Glaspfand an der Abendkasse. Tickets gibt es bei der Zeller Land Tourismus GmbH, Tel. 06542/96220.