Über eine Änderung des Bebauungsplans im Bereich Sehler Anlagen wurde jüngst im Cochemer Stadtrat abgestimmt. So stehen die Fraktionen zum Neubau einer großen Wohnanlage mit 68 Einheiten.
Lesezeit 3 Minuten
Mit zehn Nein-Stimmen hat sich der Stadtrat gegen eine Änderung des Bebauungsplans im Bereich der Sehler Anlagen ausgesprochen – und dem Investor so die Möglichkeit genommen, den Neubau von 68 Wohneinheiten an der B 49 zwischen dem Weinhaus Klasen und dem ehemaligen Blumencenter Schoemen nach der derzeit vorliegenden Planung umzusetzen.